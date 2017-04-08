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Mehteran ekibi

Vatandaşların yürüyüşü

TÜGVA İl Temsilcisi Erhak Çınar'ın konuşması TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

Sivas'ta mehteran ekibinin marşları eşliğinde atlı birlikler de yürüdü

SİVAS - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Sivas'da "Türkiye için evet" yürüyüşü gerçekleştirdi.



TÜGVA Sivas İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, Dört İşletme Kavşağı'nda bir araya geldi. Türk bayrakları ve "Türkiye için evet" yazılı flamalarla yürüyüşe geçen kalabalığa Sivas Belediyesinin mehteran takımı marşlarıyla eşlik etti.



Sivas Atlı Cirit Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü üyelerinin destek verdiği yürüyüş, kent meydanında son buldu.



TÜGVA İl Temsilcisi Erhak Çınar, yaptığı açıklamada, halk oylamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı için oy kullanılacağını söyledi.



Devlete karşı Haçlı mücadelesine girişmiş Batı, 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret eden FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın "Hayır'da hayır var." dediğini belirten Çınar, "Sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Çınar, ülkenin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgale kalkışan, gençleri ve liderleri asan, hapse gönderen ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak için "evet" dediklerini vurguladı.



Yürüyüşe, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.