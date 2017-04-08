Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü düzenlendi.



Zonguldak



Zonguldak'ta İstasyon Caddesi'nde toplanan TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri, "Türkiye için evet" yazılı tişörtler ve Türk bayraklarıyla Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.



TÜGVA üyesi Tolga Erkan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin istikrarı ve bekası için oy kullanacaklarını söyledi.



Ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamak için "evet" dediklerini hatırlatan Erkan, şöyle konuştu:



"Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz. Şimdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz. Gençler en son 15 Temmuz'da 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir.' dediler ve doğdukları vatanın savunmasında en ön saflarda şehit oldular. Şimdi, onların bıraktığı sancağı bizler devralacağız."