Tügva'dan "Türkiye İçin Evet" Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından (TÜGVA) Bursa'da "Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlendi.



TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜGVA ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve bazı sivil toplum kuruşlarının üyeleri Cumhuriyet Caddesinde toplandı.



Vatandaşlar, ellerinde döviz ve afişlerle "Gençlik için evet" ve "Gençlik burada milletinin yanında" sloganları atarak Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.



Grup adına açıklama yapan TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, yüzyıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icat bulan, liderlik yapan gençlerin en son 15 Temmuz'da "Zaman bendedir ve mekan bana emanettir" dediklerini aktardı.



Gençlerin vatanın savunmasında, en ön safta şehit olduklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:



"Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı. Vefalı Türk'ün şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü gerilemeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderimizle sonuna kadar yürümek içi 'evet' diyoruz."