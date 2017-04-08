Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Tekirdağ Temsilciliğince "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Köprübaşı meydanında toplanan grup "Milletçe yürekten evet diyeceğiz" "Türkiye'ye evet çok yakışıyor", "Meclis gençlerle güzel" yazılı dövizler taşıyarak Tuğlalı Park'a yürüdü.



Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Emrah Hekim, 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği ve istikrarı için 'evet' diyeceklerini söyledi.



Türkiye'nin yardıma muhtaç tüm mazlumlara kucak açtığını ve destek olduğunu ifade eden Hekim, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu zor dönemde milletimizin cesur şairi Necip Fazıl bizden yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Nur'un tarafında mıyız, yoksa kirin mi? Biz hayrın ve şerrin sadece Allah'tan geldiğine inanarak, ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz."



Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak Tuğlalı Park'tan ayrıldı.