Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye için evet" yürüyüşüne sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Malatya Kışla Caddesi önünde toplanan TÜGVA ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Soykan Parkı'na kadar yürüdü.



Ellerinde "Hayat bir sevince bir de evet deyince güzel", "Artık okula, Meclise, sokağa, camiye postal giremez", "Avrupa sana demokrasi dersi vermeye geleceğiz" yazılı döviz ve afişlerle yürüyen vatandaşlara Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı da eşlik etti.



TÜGVA Malatya Temsilcisi Ahmet Oymak, Soykan Parkı'nda yaptığı açıklamada, yüzyıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icatlar geliştiren, liderlik eden gençlerin en son 15 Temmuz'da "Zaman bendedir ve mekan bana emanettir" dediklerini belirtti.



Türkiye'de cuntacıların her zaman askeri darbeyle ülke yönetimini ele geçirdiklerini ifade eden Oymak, şunları kaydetti:



"İşte 55 senedir oynanan bu oyun 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların 'bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım' diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkenin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz."