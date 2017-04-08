Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Denizli temsilcilikleri "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Manisa



TÜGVA üyeleri ile yürüyüşe destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Manisa Öğretmenevi önünde bir araya geldi.



Ellerinde "Evet" yazılı pankartlar ile İstasyon caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kalabalık adına basın açıklaması yapan TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal, halk oylamasının önemine değindi.



Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini anlatan Önal, "Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz." dedi.



Basın açıklaması ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı.