Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Denizli temsilcilikleri "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Aydın



Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen TÜGVA üyeleri mehter takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.



Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağı ile "Kararımız evet", "Hayat bir sevince bir de evet deyince güzel" yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Aydın Şube Başkan Yardımcısı Sefa Şık, iç ve dış düşmanlara karşı bütün vatandaşların ülkesine sahip çıkıp referandum da "evet" demeye davet etti.



Yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve bazı sivil toplum kuruluşları da katıldı.