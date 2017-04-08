Tügva'dan "Türkiye Için Evet" Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye için evet" yürüyüşüne sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Gaziantep



Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda toplanan grup da vatandaşlara halk oylamasında neden evet oyu verilmesi gerektiğini anlatan broşürler dağıttı.



Parktan yürüyüşe geçen gruba, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.



Atatürk Bulvarı boyunca yürüyüp Maarif Kavşağı'ndaki Atatürk heykelinin önüne gelen grup, "Millet el ele, hedef büyük Türkiye" sloganları attı.



Vatandaşlar ve esnaf da yol boyunca gruba destek verdi.



Maarif Kavşağı'nda basın açıklaması yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Burak Kızılelma, dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan Türk devletine karşı haçlı mücadelesine girişildiğini belirtti.



Batının yanı sıra FETÖ ve PKK'nın da hayır kampanyası yürüttüğünü kaydeden Kızılelma, "Biz hayrın da şerrin de yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." dedi.