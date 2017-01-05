Tügva'dan Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının yetersizliğinden dolayı yaptığı kan bağışı çağrısına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ İl Temsilciliğinden destek geldi.



TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, "Elazığ'ın gençliği Kızılay'ın Yanında" sloganıyla kampanyaya destek verdiklerini belirtti.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'ın yaptığı açıklamayı sosyal medyada gördüklerini dile getiren Şerifoğulları, "Bir kanın 3 cana tekabül edeceğini bilmemizden dolayı biz de buradayız. Kızılay'ımızın yanındayız. Buradan duyarlı tüm vatandaşlarımıza Kızılay'ın yanında olmasını ve kan bağışlamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kan bağışında bulunan üniversite öğrencisi İbrahim Öktem ise arkadaşlarıyla birlikte kan verdiklerini belirterek, kampanyaya destek oldukları için mutluluk duyduklarını belirtti.