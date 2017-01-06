Tügva'dan Haleplilere Yardım

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciği tarafından Halep'te yaşayan insanlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası düzenlendi.



Kampanya doğrultusunda hazırlanan yardım tırı, cuma namazı sonrası Narmanlı Cami'nden yola çıkarak Halep'e uğurlandı.



Dualar eşliğinde yola çıkan yardım tırında, kuru gıda, çocuk bezi ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, programda yaptığı açıklamada, TÜGVA'ya teşekkür ederek Halep'te yaşananların herkes tarafından bilindiğini ve yaşananların farkında olunduğunu belirtti.



Gençlerin, yaşananları uzaktan izlemek yerine işin içine girdiklerini anlatan Sekmen, "Allah'a hamdolsun ki gençlerimiz işin içine giriyor ve dertleniyor. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Erzurum İl Gençlik Kollarımızın tırlarını uğurlamıştık. Bugün de TÜGVA'nın tırını yola çıkardık. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah oralarda acı, kan ve gözyaşı diner." diye kaydetti.



TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci ise gençlerin duyarlılıklarına değinerek, "Üyelerimiz gece gündüz çalıştı. Şehrimizde hayır yapmak isteyen birçok vatandaşımız bize ulaştı. Evlerine giderek yardımları topladık. Kuru gıda, çocuk bezi ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırımızı uğurladık. İnşallah bu yardımlarımızın devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.