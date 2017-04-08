Tügva'dan Aydın'da Mehterli 'Evet' Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı Aydın İl Temsilciliği'nin organize ettiği 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı ile birlikte yapılan yürüyüş, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden başlayıp, Aydın Atatürk Kent Meydanında yapılan basın açıklaması ile son buldu.



Yürüyüşe, Aydın TÜGVA İl Başkanı Murat Gün, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sivil toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup, Nazilli Belediyesi Mehteran takımının çaldığı marşlarla yürüyüşe başladı. Ellerinde evet yazılı pankartlarla yürüyüşe katılanlar 'Tekbir' getirerek yürüyüşe devam etti.



Evet yürüyüşüne katılan kalabalık Aydın Atatürk Kent meydanında bulunan 'Hayır' çadırının önünden geçerken burada bulunan kalabalık karşıt slogan attı. Emniyet güçleri iki grup arasında önlem alarak herhangi bir karışıklığa izin vermedi.



Yürüyüş, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden başlayıp, Aydın Atatürk Kent Meydanında yapılan basın açıklaması ile son buldu. Aydın TÜGVA İl Başkan yardımcısı Sefa Şık basın açıklamasını okudu. Şık, "Oy kullanacağımız bu kaotik dönemde milletimizin cesur şairi Necip Fazıl, bizden yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Nur'un tarafında mıyız, yoksa Kir'in mi? İşte 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeği ile vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş 'Hayır da hayır var' diyorlar. Biz hayır ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak, ezilmiş sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların, ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz. Şimdi bizler her türlü gerici ve durdurmacı her türlü müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderimizle sonuna kadar yürümek için evet diyoruz" diye konuştu. - AYDIN