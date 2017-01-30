Tügva Başkanlığına Seçilen Som'a Ziyaretler Devam Ediyor

Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Başkanlığına kısa bir zaman önce atanan Fırat Som'a ziyaretler devam ediyor.



TÜGVA İl Başkanı Som'u, Toplumsal Çalışmalar Derneği Başkanı Ekrem Bayık, Kumçatlı kanaat önderi Ömer Demir, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cihat Sakın, Yeşilay Başkanı Turgay Birlik, TAKDER, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Heşar Haşimoğlu, Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçuş ve çok sayıda vatandaş hayırlı olsun ziyarettin de bulundu.



Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçuş, "Sağlık-Sen Ailesi Şırnak yönetimi olarak Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Temsilciliğine Atanan Fırat Som'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yüce Allah'tan hayırlı olması temenni ediyoruz. Paydaş Sivil Toplum Örgütü olarak inançlı gençlik yetiştirmesinde, eğitimle gençliğe yapılan yatırım yolunda Mevla'm muvaffak eylesin" dedi.



Toplumsal Çalışmalar Derneği Başkanı Ekrem Bayık da, "Açıkçası ilimizde sivil toplum kuruluşlarının sayısının artmasını sevinçle, memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü demokrasinin en büyük göstergelerinden biri o ilin ya da o devletin içinde faaliyet gösteren aktif sivil toplum kuruluşlarıdır. Aktif bir sivil toplum ile güçlü bir demokrasi birbirine her zaman paraleldir. Ülkemiz ve şehrimizin sancılı bir süreçten geçtiği şu dönemde sivil topluma ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bizlerde bu sancılı süreçte devletle, milletle ve hemşerilerimizle el ele vererek rolümüzü oynamak zorundayız, sorumluluğumuzu yerine getirmek mecburiyetindeyiz. En azından o bilinçteyiz. Bu bizim sadece toplumsal sorumluluğumuz değil aynı zamanda vicdani ve ahlaki sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Fırat kardeşimize bir kez daha başarılar diler, kendisine tevdi edilen yeni görevinde hayırlara vesile olmasını umuyoruz" diye konuştu.



Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner, "Şırnak'ta TÜGVA'nın temsilciliğin oluşturulması, Şırnak'ımız adına son derece sevindirici bir durumdur. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde TÜGVA yapacağı etkinliklerle kendinden sürekli söz ettirecek ve Şırnak'taki gençlerin uğrak yeri haline gelecektir. Şırnak TÜGVA İl Başkanı Fırat Som'a ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. Biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilinci içerisindeyiz. TÜGVA İl başkanı Fırat Som'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.



TÜGVA İl Başkanı Som ise, şunları kaydetti:



"Gençlik adına kaygılanırsak, onlara daha güzel yarınlar bırakmaya çalışır, gençliğimizi iyi ve donanımlı bir şekilde yetiştirirsek hem ülkemiz hem de geleceğimize faydalı bireyler yetiştirmiş olacağız. Günümüzde her yerde nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Bilgili nesil, geleceğimizin daha refah içinde olması anlamına geliyor. Bu nedenle çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırımlar çok önemli. Beni bu önemli göreve layık gören herkese teşekkür ediyor, ülkemiz ve ilimiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın." - ŞIRNAK