Tügva Adana İl Temsilcilisi Değişti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilcilisi Gürkan Özkaynak, görev süresinin dolması sebebiyle temsilciliği Ahmet Abdullah Sezen'e devretti.



TÜGVA Adana İl Temsilcisi olarak görevine başlayan Sezen'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Ömer Can, Güven Küçükrecep, Mithat Aladağ, Ahmet Erol, Hamdi Ayyıldız, Muhammet Akkılıç, Numan Alıcı, Nesrin Yıldız, Kürşat Yanık, Abdullah Ökçünteke, Nurullah Pazar, Alper Tekalp ve Hacı Ramazan Artuksüer yer aldı.



Sezen, görev değişiminin ardından yaptığı açıklamada, geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, yenilikçi, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ahlak, adalet, birlik, iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Vakfımız Türkiyemizin 81 ilinde olduğu gibi Adanamızda da bu doğrultuda çalışacak, medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesillerin yetişmesine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.