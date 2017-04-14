Tuğrul Türkeş " Kural Koyan Bir Ülke mi Kurallara Uyan Bir Ülke mi Olacaksınız?"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, dünyanın 21. yüzyılda bilgi çağına girdiğini belirterek, "Dünyada muhtemelen bu yeni çağda 500'e yakın devlet olacak. Şu anda 200 devlet var. Bir tercih ile karşı karşıyasınız. 'Kural koyan bir ülke mi kurallara uyan bir ülke mi olacaksınız?' Eğer, 'ben kural koyan bir ülkenin vatandaşı olmak istiyorum' diyorsanız, dilinizi iyi bileceksiniz" dedi.



Türkeş, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) tarafından düzenlenen "2017 Türk Dili Yılı" toplantısına katıldı. Üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde konuşan Tuğrul Türkeş, dilin birçok sebepten önemli olduğunu söyledi.







Millet tanımının 3 unsurda tarif edildiğini kaydeden Türkeş, "Ortak bir geçmiş sahip olmak, beraber yaşama isteği ve ortak bir geleceği hedeflemek ve bunları temin etmek için de ortak bir dile sahip olmak gerekir. Bunların yapamadığın zaman elalemin diliyle kalkınamazsın" diye konuştu.







"KENDİ DİLİNİ BİLEMEZSEN DÜNYA İLE NASIL YARIŞACAKSIN?"



Türk dilinin dünyada yaygın kullanılan dil ailelerinden biri olduğunu anımsatan Tuğrul Türkeş, Türk dilinde değişik alfabeler ve değişik lehçeleri tekleştirme çabaları olduğundan bahsetti. Türkeş,"Dil öğrenmek için önce kendi dilinin çok iyi bilinmesi gerekir. 21. yüzyılı çok iyi anlamak lazım. Dünya insanlık tarihi, milletlerin yarışıdır. Kendi dilini bilemezsen dünya ile nasıl yarışacaksın? Bunun bilinmesi lazım" dedi.







"YOZLAŞMAYA VE BOZULMAYA KARŞI FREN OLMASINI UMUYORUZ"



Tuğrul Türkeş, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Türk Dili Yılı" hareketini başlattıklarının altını çizerek, üniversitelerde bu konuyu anlatacaklarını dile getirdi. Türkeş, "Bu hareketin dilde son yıllarda yozlaşmaya ve bozulmaya karşı bir fren olmasını umuyoruz" dedi.







"LANSMANA ÖZEL FİYAT" SÖZLERİNİ ÖRNEK OLARAK ANLATTI



Türkçe'nin iyi bilinmesi halinde konuların konuların daha iyi anlaşılacağını dile getiren Tuğrul Türkeş, buna inşaat firmaları tarafından daire satışlarıyla ilgili 'lansmana özel fiyat' sözlerinin kullanılmasını örnek gösterdi. Türkeş, şunları söyledi:



"Bina satışlarıyla ilgili 'lansman'a özel diye bir şey var. Nedir diye baktım. Satılamayan daireyi fiyatını indirip satmaya çalışmak. Aslı nedir peki? Orayı satamamış. Ben Başbakan Yardımcısıyım, konut sektörünün durumunu biliyorum. Ancak televizyona baksan kadıncağız eşine soruyordur 'biz de alabilir miyiz?' diye... Müteahhit, satılamamış daireye indirim yapıyor. Adamın paraya sıkıntısı var yani alacaksanız gidin ona göre konuşun. Türkçeyi bildiğinizde meseleyi farklı olduğunu anlarız."







TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILINA DOĞRU



Türkler'in insanlık tarihi boyunca var olan bir millet olduğnu ve tarihte 200'e yakın devlet kurduğunu anlatan Tuğrul Türkeş bunlar içinden de 100 yılı aşan 16 devlet kurulduğunu ifade etti. Türkeş, "Türkiye Cumhuriyeti'ni 17'ncisi diye tarif ediyoruz. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşacağız. 100. yıl anmalarını hazırlıyoruz. 100. yıl Türk tarihi açısından, psikolojik eşik olması açısından önemlidir. 21. yüzyılda dünyada bilgi çağı adıyla yeni bir çağa girdik. Bize düşen bu çağa göre devleti ikinci yüzyıla hazırlamaktır. Bu değişimin alt yapısını yapmaktır" dedi.







"KURAL KOYAN BİR ÜLKE Mİ KURALLARA UYAN BİR ÜLKE Mİ OLACAKSINIZ?"



"Çağı okuyamayan yok olur gider" diyen Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Dünyada muhtemelen bu yeni çağda 500'e yakın devlet olacak. Şu anda 200 devlet var. Bir tercih ile karşı karşıyayısınız. Kural koyan bir ülke mi kurallara uyan bir ülke mi olacaksınız? Eğer 'ben kural koyan bir ülkenin vatandaşı olmak istiyorum' diyorsanız, dilinizi iyi bileceksiniz. Birbirinizle iyi iletişim halinde olacaksınız. Bu yeni yüzyılın altyapısında kendi ne yapabilirim diye düşünmeye Türkçe düşünmeye başlayacaksınız" ifadelerini kullandı.







KONUŞMACILARA PLAKET



Panelde Tuğrul Türkeş'in yanı sıra İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de birer konuşma yaptı.



Rektör Karaca, konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e günün anısına bir plaket takdim etti.



- İstanbul