Tuğrul Tanyol ile Şairin Şiir Evreni

25 NİSAN 2017 SALI SAAT 19: 00ŞİİR KÜTÜPHANESİDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Şiir KütüphanesiMekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7 Nazım Hikmet KültüreviBaşlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 25.04.

Tuğrul Tanyol ile Şairin Şiir Evreni

25 NİSAN 2017 SALI SAAT 19: 00ŞİİR KÜTÜPHANESİ

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Şiir Kütüphanesi

Mekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7 Nazım Hikmet Kültürevi

Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Tuğrul Tanyol ile Şairin Şiir Evreni

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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