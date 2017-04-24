Tuğrul Tanyol ile Şairin Şiir Evreni
25 NİSAN 2017 SALI SAAT 19: 00ŞİİR KÜTÜPHANESİDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Şiir KütüphanesiMekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7 Nazım Hikmet KültüreviBaşlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 25.04.
25 NİSAN 2017 SALI SAAT 19: 00ŞİİR KÜTÜPHANESİ
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Şiir Kütüphanesi
Mekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7 Nazım Hikmet Kültürevi
Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Tuğrul Tanyol ile Şairin Şiir Evreni
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io