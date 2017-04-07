Tuğla Yüklü Kamyon, Kum Yüklü Traktörün Üzerine Devrildi
Hanönü ilçesinde tuğla yüklü kamyon, kum yüklü traktörün üzerine devrildi.
Hanönü ilçesinde tuğla yüklü kamyon, kum yüklü traktörün üzerine devrildi.
Alınan bilgiye ilçenin Bağdere köyü yolundan Şükrü Arslan yönetimindeki 37 LD 538 plakalı kum yüklü traktörün üzerine Boyabat istikametinden gelen Ahmet Karagözoğlu yönetimindeki 37 AK 399 plakalı tuğla yüklü kamyon devrildi.
Kazada kamyon ve traktörde hasar meydana gelirken traktörde bulunan sürücü Şükrü Arslan ve yanında bulunan Hamdi Çoban yara almadan kurtuldu.
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