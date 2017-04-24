Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Zonguldak'ta tuğla yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Zonguldak-Ereğli karayolunun Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir eden Satılmış Hamarat (69) idaresindeki 78 YD 901 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımı ile kamyondan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK