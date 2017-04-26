TÜGİK, AKMP Kararı Açıklaması



Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına yönelik kararına ilişkin, "Referandum öncesinden başlayarak, gerek Türk Hükümeti gerekse yurttaşlarımıza yönelik olarak yürütülen sistematik siyasi saldırıların devamı niteliğindeki bu karar, çok açık bir biçimde, Türkiye aleyhtarı fraksiyonların emellerine hizmet etmekte, ülkemizin her alanda yakalamış olduğu ivmeyi önleme amacı gütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Utanç Birliği ! Bilindiği üzere, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında önemli bir gelişme yaşanmış ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, gerçekleştirdiği oylama sonucunda skandal bir karara imza atarak, Türkiye'yi siyasi denetim sürecine tabi tutacağını açıklamıştır.

Önemle altını çizmek isteriz ki, bu karar Türkiye için dönüm noktası olarak kabul edilebilecek bir referandum sonrası alınmış ve 16 Nisan'da ortaya çıkan milli irade, Avrupa Birliği tarafından hazmedilememiştir.

Referandum öncesinden başlayarak, gerek Türk Hükümeti gerekse yurttaşlarımıza yönelik olarak yürütülen sistematik siyasi saldırıların devamı niteliğindeki bu karar, çok açık bir biçimde, Türkiye aleyhtarı fraksiyonların emellerine hizmet etmekte, ülkemizin her alanda yakalamış olduğu ivmeyi önleme amacı gütmektedir.

Avrupa Birliği bilmelidir ki, Türkiye denetim altına alınabilecek veya egemenliğinden taviz verecek bir ülke değildir. Gerçekleştirdiği oylamayla, "sözde" demokratik değerler üzerinde inşa edildiği öne sürülen Avrupa Birliği, tabiri caizse "Utançta Birleşmiş" ve Türkiye için yok hükmündeki bir niyet beyanında bulunmaktan öteye geçememiştir.

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu olarak, her şart ve koşulda, ülkemizin onuru ve yüksek menfaatlerinden yana tavır alacak karara yanıt niteliğinde atılacak adımların sonuna kadar destekçisi olacağız. Dünya kamuoyuna önemle duyurur, saygılar sunarız."