TÜGİAD Bursa Şubesi aylık toplantılarının 4.'sünü gerçekleştirdi.

"2017'nin olumlu bir sene olması, global, bölgesel ve iç meselelerin devam edip etmemesine bağlı"

Almira Otel'de düzenlenen ve Ekonomist Murat Sağman ile SaxoCapitalMarket's CEO'su Savaş Divanlıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı toplantı "Küresel Piyasalarda Son Gelişmeler ve 2017 Beklentileri" başlığında gerçekleşti.

TÜGİAD Bursa Şubesi, farklı konu ve konuklarıyla gündemi değiştiren aylık buluşmalarına devam ediyor. Dördüncü aylık toplantısını Almira Otelsponsorluğunda gerçekleştiren Tügiad Bursa Şubesi, üyelerini Ekonomist Murat Sağman ile SaxoCapitalMarket's CEO'su Savaş Divanlıoğlu ile buluşturdu.

Toplantının açılış konuşmasını TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul yaptı. TÜGİAD Bursa olarak iş dünyasına ekonomik anlamda önemli bilgiler verebilecekyetkilileri üyeleriyle buluşturduklarını ifade eden Özkul, "Son dönemde meydana gelen acı olaylar sonrasında şehit olanlara Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Elbette acımız büyük ama inancımız da çok büyük. Daha önce olduğu gibi bu sorunlardan da umduğumuzdan çok daha güçlü çıkacağımıza inancımız tamdır" dedi.

9. Dönemin kısa sürmesine rağmen başarılı çalışmalarla geçtiğinin altını çizen Özkul 10. Dönemde de faaliyetlerini sürdürmeye ve büyümeye devam edeceklerini söyledi. Özkul şöyle konuştu: "9. Dönemde tek bir kelimeden ilham alarak yola çıktık ve 'iletişim' kelimesinin içini doldurmaya çalıştık. Üyelerimizle, basınımızla, şubelerimizle, diğer STK'larla, kamu ve özel sektörle ve toplumla iletişime geçip ilişkilerimizi arttırdık. Yurt içi ve yurt dışı fabrika gezileriyle üyelerimize farklı bakış açıları kazandırdık. Bursa'nın lokomotif sektörleri tekstil ve otomotiv için kurduğumuz komisyonlarla ve daha birçok çalışmayla üyelerimize fayda sağlamaya çalıştık. Bu yoğun dönemde işinden ve özel hayatındanfedakarlık yapıp 9. Dönemde çalışan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

"15 TEMMUZ ZOR GÜNLERİN BAŞLANGICI OLDU"

Konuşmasında son dönem ekonomik gelişmelere de değinen Özkul, ekonominin sadece ülkemizde değil dünyada zor bir döneme girdiğinden bahsetti. Bu dönemin, finans kaynaklarına ulaşmanın zorlaştığı bir süreç olduğunu söyleyen Özkul, "Dövizdeki hızlı artış faaliyet karımızı erozyona uğratıyor. Dünya ekonomisi 2016'da çok olumlu tablolar içermedi. Üzerine ülkemiz özelinde yaşanan 15 Temmuz ve sonrası gelişmeler de eklenince zor günlerin başlangıcı oldu. Öncelikle tüketicilerin ürkek kaldığı, kredi derecelendirme kurumlarının aceleci tavrı, piyasadaki alışveriş hacmini hızlı bir şekilde düşürdü. Fakat aynı dönemde siyasi otoritenin bankalarla olan görüşmeleri ve bir takım düzeltmeleri bizler için olumlu oldu. Ayrıca iş adamları olarak fırsat bulduğumuz her zeminde dile getirdiğimiz çek yasası, iflas erteleme, ihracat teşvikleri, SGK primleri gibi konularda yapılan düzenlemeler de iş dünyasına oldukça moral verdi" şeklinde konuştu.

Özkul son olarak şunları söyledi: "Bu durumda iş dünyası olarak daha fazla çalışmak, daha çok üretmek için çabalamalıyız. Aynı şey bizler için de geçerli. Bizler de hedeflerimizi değişen piyasaya göre revize ediyoruz. 9. Dönemde ilişki başlığıyla çıktığımız yolda 10. Dönemde hedefimizi fayda sağlamak olarak belirledik. Üyelerimizin kişisel gelişimlerine fayda sağlamak bizim zaten asli görevimizdi ancak bizim isteğimiz sadece kişisel gelişimlerine fayda sağlamak değil, üyelerimizin sahip olduğu firmalara da fayda sağlayabilmeyi arzuluyoruz. Bununla ilgili önemli bazı çalışmaların içerisindeyiz. En kısa zamanda sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca Genel Merkez seçimlerimiz de yeni bitti. Bursa 13 üyeyle genel merkezde temsil ediliyor, Yönetimde iki Başkan Vekili arkadaşımız bulunuyor. Bu bizler adına gurur verici bir durum. Ben Genel Merkez'de görev alan tüm üyelerimizi tebrik eder yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

SAĞMAN'DAN 2017 TAHMİNLERİ

Gecenin konuk konuşmacılarından olan ve 'Ekonomi Kahini' olarak tanınan Murat Sağman da genel bir ekonomik değerlendirmeyle birlikte 2017 tahminlerine değindi. Son dönem gerginlik yaşadığımız Avrupa Birliği'nin Türkiye için çok önemli olduğunu ve ilişkilerin tekrar kurulması gerektiğini belirten Sağman, "AB'yi yok sayamayız, bizim için tahmin ettiğinizden daha önemlidir. 2005'e kadar bize gelen net sermaye girişi yılda 1 milyar dolarken, AB müzakere tarihi alındığından ve bu başlandığından bu yana sermeye girişinde sürekli hızlı bir artış oldu. Avrupa Birliği meselesinde, esas hedef AB'ye girmek değil asıl hedef o yolda ilerlemek ve o seviyede bir ülke olmaktır. Reel sektörümüz için Avrupa çok önemli" dedi.

Son dönemlerde Avrupa Birliği yerine Şanghay Beşlisinden biri olmaya yöneldiğimizi söyleyen Sağman, "Sermeye girişlerimiz Avrupa'dan, ürettiğimiz malın büyük bir oranını Avrupa'ya satıyoruz. Yani Avrupa olmadan bizim ekonomik olarak iyi durumda olmamız bugünkü şartlardaimkansız. Şanghay, Avrupa Birliği'nin alternatifi olamaz. Zaten kişi başı gelir olarak, ihracat olarak Şanghay ülkeleri olan ilişkilerimiz AB'den çok geride. Şanghay'ın amacı güvenlik kaygılara iş birliği geliştirmektir. Yani AB'ye değil olsa olsa NATO'ya bir alternatiftir bence" diye konuştu.

Merkez Bankasının durumunu'çok zor' olarak niteleyen Sağman, Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 1.8 küçüldüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Ekonomi küçülürken faiz arttırmak kolay değil. Ekonomi küçülürken faiz yükseltmek çok zor ama faiz yükseltmeden kuru nasıl tutacağız o da başka bir soru işareti. Çünkü kuru yükseltemezsek 6 ay içinde bunun enflasyona yansıdığını göreceğiz. Zaten küçük küçük görmeye de başladık."

Dünyada dolar kurunda her 7 yılda bir döngünün değiştiğine işaret eden Sağman, artık 'hikaye'nin ön planda olacağı dönemlere gelindiğini vurguladı.

Sağman, "Dolar yükselmeye başladığında 7 yıl sürüyor. Avrupa parasal genişleme yapıyor, Amerika faiz arttırımı yapıyor, bu 7 yıllık döngü neticesinde dolar 2017'de de artışını sürdürecek ve 2018'de Avrupa'da bir toparlanma başlayacak ve dolar gittikçe düşecek" diyerek tahminlerini TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleriyle paylaştı.

8 Kasım'dan bu yana en çok değer kaybeden para birimleri Meksika Pezosu ve Türk Lirası olduğunu söyleyen Sağman, "Meksika Pezosu, Trump'un söylemleri ve Başkan seçilmesi sonrası değer kaybederken Lira iseTrump'a ek olarak iç siyasi gelişmelerden ötürü değer kaybetti. Bizler iç siyasi olaylardan ötürü Trump yükselişinden maalesef 2 kat etkilendik" diyerek sözlerini tamamladı.

"İSTİKRAR SAĞLANMALI"

SaxoCapitalMarket's CEO'su Savaş Divanlıoğluda 2017 ile ilgili güzel bir şeyler söylemenin zor olduğunu belirtti. Divanlıoğlu şunları söyledi: "Son dönem tarihimize baktığımızda uzun bir süredir cari açığımız olduğunu görüyoruz. Bu yüzden dıştan fonlanmaya açık bir ülkeyiz. 2017'ye baktığımızda ise ekonomik anlamda pozitif bir hikayeyi şu dönemde anlatmak mümkün gözükmüyor. Çünkü henüz bir ışık yok, aksine baskılayan unsurlar sürekli artıyor. Bunlar artar da, ülkemiz stabil bir hale gelmezseolumlu şeyler söylemek iyimserlikten öteye geçmez."

İç gelişmelerle birlikte bölgesel sıkıntılar durulmaz ve belirsizlik ortadan kalkmazsa 2017'nin iyi geçmesi mümkün değil diyen Divanlıoğlu, son dönem Türk ekonomisine ciddi yatırımlar yapan Arap sermayesinin de artık doygunluk seviyesine geldiğini söyledi. Divanlıoğlu şunları söyledi:

"Arap sermayesi son dönemlerde bizi çok besleyen bir sermaye oldu. Petrolden gelen kazancını Ortadoğu'da yatırım şeklinde değerlendirmek istedikleri içinve ülkemiz de bunlar arasında en makul ve güvenilir yer olduğu için yatırım merkezi oldu. Özellikle gayrimenkul ve inşaat sektörüyle alakalı ciddi yatırımlar oldu. Ancak yapılan bu yatırımlar doygunluk seviyesine geldiğini gösteriyor. Bu hızın azalması bir endişe kaynağı. İnşaat sektöründe en önemli şey faiz ortamıdır. Faiz ortamının yükseldiği yerde borçlanarak ev sahibi olan veya yatırım yapmak isteyen olan yatırımcı bir adım geri atar."

Divanlıoğlu son olarak şunları söyledi: "Faizi aşağı alırsanız inşaat sektörü canlanır. Merkez Bankası'nın dayaşadığı sıkıntı bu. Türk Lirasını kontrol altında tutmak için faizi artırmak gerekiyor ki reel faiz dengede tutulabilsin. Öbür taraftan da faizi artırırsanız inşaat başta olmak birçok sektörü ciddi bir biçimde etkileyebilirsiniz. O sebeple Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde vereceği kararlar çok kritik."

Gecenin sonunda Başkan Özkul, 9. Dönem Yönetim Kurulunda yer alan Celal Batu Taner, Onur Ünal, Alper Gülener ve Sait Nalbur'ateşekkür plaketi verdi.

Ayrıca Başkan Özkul tarafından konuşmacılaragecenin anısına Renk Otizm Derneği'nde otistik çocukların kendi elleriyle yaptığı bir tabak hediye etti.