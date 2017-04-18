Tuğgeneral Köseali'den Şehit Yakınlarına Ziyaret

20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.



Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve şehit yakınları tarafından karşılanan Köseali, şehit yakınlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.



Yavuz, yaptığı konuşmada, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Köseali'ye teşekkür etti.



Askerlerin desteğini arkalarında hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yavuz, ülkenin içinden geçtiği zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde geride bıraktıklarını belirtti.