Tuğçe'nin Katili Sınır Dışı Edildi

Almanya'nın Offenbach kentinde 2014 yılında 23 yaşındaki Türk kızı Tuğçe Albayrak'ı attığı yumrukla komaya sokan ve ölümüne neden olan Sırp Sanel M., üç yıllık hapis cezasını çektikten sonra sınır dışı edildi. Wiesbaden Gençlik Cezaevinde üç yıllık cezasını çeken 22 yaşındaki Sırp Sanel M., Frankfurt Havaalanından sınır dışı edilerek ülkesi Sırbistan'a gönderildi. Sınır dışı edilmemesi için mahkemeye başvuran Sanel'in başvurusu reddedildi. Sanel M.'nin sekiz yıl boyunca Almanya'ya girişinin yasaklandığı bildirildi.



2014 yılında iki Alman kızın imdat çığlıklarına koşarak onları Sırp gencinin elinden kurtaran Tuğçe Albayrak, Sırp gencinin saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetmişti.



(Mehmet Koca/İHA)