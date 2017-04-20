Tuğçe'nin Katili Sınır Dışı Edildi

Almanya'nın Offenbach kentinde 2014 yılında 23 yaşındaki Türk kızı Tuğçe Albayrak'a attığı yumrukla komaya girmesine ve ölümüne neden olan Sırp genci Sanel M., üç yıllık hapis cezasını çektikten sonra sınır dışı edildi.



Darmstadt İdari Mahkemesi tarafından en ağır gençlik cezası ile cezalandırılarak Wiesbaden Gençlik Cezaevinde üç yıllık cezasını çeken 22 yaşındaki Sırp genci Sanel M., Frankfurt Havaalanı'ndan sınır dışı edilerek ülkesi Sırbistan'a gönderildi. Sınır dışı edilmemesi için mahkemeye başvuran Sanel'in başvurusu reddedildi. Sanel M.'nin sekiz yıl boyunca Almanya'ya girişinin yasaklandığı bildirildi.



2014 yılında iki Alman kızın imdat çığlıklarına koşarak onları Sırp gencinin elinden kurtaran Tuğçe Albayrak, Sırp gencinin saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetmişti. - FRANKFURT