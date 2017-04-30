Tuğçe'den 'Berna' İsyanı: "Beni Deli Ediyor"

Gönüllüler Takımı'nda Tuğçe, takım arkadaşı Berna'yı eleştirirken "Hiçbir işe yaramıyor. Beni dedi ediyor" ifadelerini kullandı.
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