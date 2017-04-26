Tuğba Özay'dan Sinema Filmi Gibi Klip

Tuğba Özay, çıkardığı son albümün ikinci klibini çekti. Düzce Gölyaka'da çekilen klip için adeta sinema filmi gibi plato kurulurken, 50 kişilik ekip projede görev aldı.



Tuğba Özay, 3. albümü olan Pes Etme'nin ikinci klibini "İnançsız Aşklar" isimli şarkıya çekti. Düzce Gölyaka'da gerçekleşen çekimlerde sinema filmi gibi plato kuruldu. Klibin yönetmenliğini Banu Kaptanoğlu Özay'ın yaptığı klip için 50 kişilik ekip kuruldu. 30 saatte çekilen klipte Tuğba Özay beş kostüm giydi. Bestesi Göksel Sönmezocak aranjesi Suat Aydoğan'a ait olan "İnançsız Aşklar" isimli şarkının klibinde Tuğba Özay'a oyuncu Oyuncu Serkan Gürkan eşlik etti. Tuğba Özay kliple ilgili olarak," Senenin en iyi aşk şarkısı geliyor. Görsel olarak da çok etkili sahneler var. Gölyaka'nın muhteşem doğasından faydalanmak Harika görselliklerle dolu, film tadında bir klip çekmemizi sağladı. Banu hanım ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi. - İSTANBUL