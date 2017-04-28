Tuğba Özay, Balıklı Kaplıca'yı Ziyaret Etti

ESKi manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Sivas'ın Kangal İlçesi'nde dünyaca ünlü Balıklı Kaplıca'yı ziyaret etti.



Kangal Balıklı Kaplıca'ya özel bir hayranlığı olan ve fırsat buldukça kente gelerek kaplıcaya giden Tuğba Özay, bir program için geldiği Kayseri'den Sivas'a geçti. Kangal Balıklı Kaplıcası'na giden ve burada doktor balıkların yer aldığı havuzlara girerek stres atan şarkıcı Özay, işletmeci Fuat Ünsal tarafından karşılandı. Balıklı Kaplıcayı çok sevndiğini ve sık sık ziyaret ettiğini belirten Özay, "Bu toprakları ve coğrafyayı çok seviyorum. Kayseri'ye gelmişken buraya da gelmek istedim. Buradaki doktor balıklar bütün stresimi alıyor. Ayrıca sedef, varis varsa çok iyi geliyor. Kimse bilmez ama ben ayda bir buraya geliyorum. Güzelliğimi bu kaplıcaya borçluyum" dedi.



- Sivas