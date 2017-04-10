Tuğba Dilmeç'in Ölümüne, Karnındaki Bebeğin Yaralanmasına Neden Olan Sürücüye 15 Yıl Hapis İstemi

BURSA'da, geçen yıl Ekim ayında, kullandığı otobüsle çarptığı 8 aylık hamile 35 yaşındaki Tuğba Dilmeç'in ölümüne, karnındaki bebeğin ise engelli doğmasına neden olmakla suçlanan 64 yaşındaki Süleyman Kılıç hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kaza, geçen yıl 10 Ekim'de, merkez Osmangazi İlçesi Namazgah Mahallesi Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. Doğum yapmasına 1 ay kalan Tuğba Dilmeç, canı istediği için tatlı almak için evinden çıktı. Caddenin karşısına geçmek isteyen Tuğba Dilmeç, Süleyman Kılıç'ın kullandığı 16 YT 157 plakalı otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Dilmaç ameliyata alındı. Beyin cerrahı ve kadın doğum doktorunun birlikte girdiği ameliyatta bebek, sezaryenle anne karnından alındı. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tuğba Dilmeç'in beyin ölümü gerçekleştikten sonra vasiyeti gereği kalp, karaciğer, 2 böbrek ile korneaları organ bekleyen hastalara nakledildi. Gözaltına alınan sürücü Süleyman Kılıç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



1 kilo 850 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe annesinin isteği üzerine Yusuf Kaan adı konuldu. Mama ile beslenemeyen 150 gram kaybeden Kaan bebek için yapılan anne sütü bağış çağrısı ise büyük ilgi gördü. Sosyal medyaya da yansıyan çağrılar sayesinde bir günde yüzlerce anne Şevket Yılmaz Hastanesi'ne gelerek süt bağışında bulundu. Sütlerin bir bölümü saklanırken, bir bölümü de depolamaya yer kalmadığı için aileden izin alınarak diğer prematüre bebeklere verildi.



Süleyman Kılıç hakkındaki iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen sanık hakkında, Tuğba Dilmeç'in ölümüne, karnındaki Yusuf Kağan bebeğin ise erken doğum sonucu sorunlar yaşaması nedeniyle yaralanmasına neden olmak suçundan dava açılmasını kararlaştırdı. Hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'taksirle yaralamaya sebebiyet vermek' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman Kılıç'ın yargılanmasına, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



Bu arada, ölen Tuğba Dilmeç'in ablası Ebru Dalkır, Yusuf Kaan bebeğin 10 Nisan günü 6 aylık olduğunu belirterek, "Annesini göremeyen yeğenim, kaza sonrası oksijensiz kalınca ciddi sağlık sorunu yaşadı. Nörolojik tedavisi devam ediyor. Organları ile 6 kişiye umut olan kardeşimin ölümü bizi çok üzdü. Oğlu ise sıkıntılı. Çok üzülüyoruz. Tek isteğimiz sanığın hakettiği cezayı alması" dedi.



- Bursa