Tuğba Balık: 'Gerçek Özgürlük, Bağımlı Olmamaktır'

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı BAYAMER'in (Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi) düzenlediği 'Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri' kapsamında Uzman Klinik Psikolog Tuğba Balık öğrencilerle bir araya geldi. Balık, "Gerçek bir özgürlük, hiçbir şeye bağımlı olmamaktan geçiyor" diye konuştu.



Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı BAYAMER'in (Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi) tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri' ile uzman psikologlar öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seminerde Uzman Klinik Psikolog Tuğba Balık, madde bağımlılığı hakkında öğrencilere bilgiler verdi.



Gençlerde bağımlılık



Tuğba Balık, bağımlılığın nasıl geliştiğini, kimlerin bağımlılık riski taşıdığını anlattığı seminerde, aynı zamanda uyuşturucu ve uyaran maddelerin genç beyindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Tuğba Balık; alkol ve sigara bağımlılığının gençlerde çok yaygın olduğunu ve gençlerin zararlarını erken dönemde görmedikleri için bu durumun kendileri için bir sorun olarak görmediğini söyledi.



"Gerçek özgürlük, hiç bir şeye bağımlı olmamaktan geçiyor"



Sigara bağımlılığından da söz eden Tuğba Balık, "Sigara bağımlılığı çok güçlü bir bağımlılıktır. Bırakılması zor olup, tedavisi de kolay değildir. Alkol ve diğer maddelere geçişi kolaylaştırır. Alkol kullananların da eş bağımlılığı sigaradır. Özellikle gençler arasında alkol, sigara, madde bağımlılığı özgürlüğün temsilcisi olabiliyor. Kişi özgür olacağım derken bağımlı oluyor. Gerçek bir özgürlük, hiçbir şeye bağımlı olmamaktan geçiyor" diye konuştu. - İSTANBUL