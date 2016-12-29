Tüfenkci: 'Ticari Işlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017'de Yürürlüğe Girecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeleri tamamladık." dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclisi Aylık Olağan Toplantısı, ATO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Osman Gökçek'in de aralarında bulunduğu Meclis üyeleri katıldı.



Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki yılın 2016'dan çok daha iyi geçeceğini belirterek, "Yakın coğrafyadaki değişikliği göreceksiniz. Irak ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesini göreceksiniz. İnşallah buna paralel olarak ticaretin de arttığını göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırarak, ekonomiyi büyütmeye devam edeceklerini söyleyen Tüfenkci, şöyle devam etti:



"2017 yılında özel sektör yatırımlarını artırmak amacıyla imalat sanayinde yatırım teşvik kapsamındaki yatırımlara ilave teşvik sağlayacağız. Yani yatırım seferberli·ği·ne gi·di·yoruz. KOBİ tanımını değiştirerek, 40 milyon liralık ciro sınırını yaklaşık 3 kat artırarak, 125 milyon liraya çıkararak, daha fazla sayıda şirketin KOBİ tanımına girmesini sağlayacağız. Bu değişiklik de bankaların sermaye yeterliliğini olumlu etkileyecek ve KOBİ'lerin kredi maliyetlerini inşallah düşürecektir. Eximbankın kredi hacmini artıran tedbirler alıyoruz, 3,7 milyar lira olan ödenmiş sermayesi artırılacaktır."



Firmaların krediye erişimi noktasında bazı sıkıntılar yaşandığını bildiklerini dile getiren Tüfenkci, bu çerçevede önemli tedbirleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.



Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe gireceğini belirten Tüfenkci, Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeleri tamamladıklarını bildirdi.



Tüfenkci, konuşmasının ardından Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.



"Türkiye güvenli liman"



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da seçimlerin ardından ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Seçimde hür iradelerini sandığa yansıtan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Emanetinize sahip çıkacağız. Seçim sürecinde istemeden kalbini kırdığımız varsa hakkını helal etsin." dedi.



Konuk Cumhurbaşkanı Thaçi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Baran, "Cumhurbaşkanı Thaçi liderliğinde Kosova'nın daha müreffeh günler göreceğine inanıyoruz. ATO olarak bu mücadelelerinde yanlarında duracak, destek olacağız." diye konuştu.



Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve kültürel değerlere işaret eden Baran, iki ülkenin dostluğunun uzun süreden beri devam ettiğini söyledi.



Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin artması için iş dünyasına da sorumluluk düştüğünü belirterek, bu kapsamda birlikte projeler yapmak istediklerini dile getirdi. Gürsel Baran, üye şirketlerinin Kosova ile yaptığı ticarette gümrük vergisine yönelik teknik sorunlar yaşanabildiğini ifade etti.



Türkiye'nin, komşu ülkelerde yaşanan olaylar dikkate alındığında, güvenli bir liman durumunda bulunduğunu vurgulayan Baran, bununla birlikte terör örgütlerinin ülkeyi hedef aldığını kaydetti.



Türkiye'nin organize, sistematik ve ağır bir saldırı altında olduğunu söyleyen Baran, "Ülkemiz, içeride ve dışarıda bu kadar ağır meselelerle uğraşırken, doğru anlaşılma konusunda da sıkıntı yaşamaktadır. Türkiye, geçmişte Makedonya'da, Bulgaristan'da, Kosova'da, nerede olursa olsun kardeşlerimiz sıkıntıya düştüğünde duyarlılık göstermiştir. Bizler de sizlerden aynı duyarlılığı bekliyoruz. Biz ülkemizin geleceğinden eminiz. Daha iyiyi yapacağız, yeterki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim." şeklinde konuştu.