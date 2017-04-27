Tüfenkci: "Teşviklerle Kooperatiflerimizi Destekleyeceğiz Aynı Zamanda Ölçek Olarak da Büyüteceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kooperatifleri günümüzde sadece üretim gücü zayıf kesimlerin dayanışma kuruluşu olmaktan çıkarıp, ekonomik ve ticari hayatta kendine has özelikleri sayesinde başarılı girişimci örnekleri haline getirmek istiyoruz." dedi.



Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı sertifika töreninde, çözüm odaklı olması ve istihdamı artırması açısından kooperatiflerin dünya genelinde ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından biri olduğunu ancak Türkiye'de kooperatifçiliğin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.



Yoksulluktan, işsizlikten en çok etkilenen dezavantajlı kesimlerin kooperatifçilik eliyle bu sıkıntılarını rahatlıkla aşabildiğini belirten Tüfenkci, bu kesimleri örgütleyebilecek, harekete geçirebilecek mekanizmaların iyi oluşturulması gerektiğini ifade etti.



Tüfenkci, bakanlığın yeni bir kooperatifçilik yasası üzerinde çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:



"İnşallah bunu kamuoyuyla da paylaşacağız ve önümüzdeki aylarda bunu inşallah Türkiye'nin gündemine getirerek hayata geçireceğiz. Biz istiyoruz ki kooperatifleri tekrardan ekonominin unsurları haline getirelim. Bakıldığında Fransa, Almanya, Brezilya'da çok farklı büyüklükte kooperatif işletmelerinin bulunduğunu görüyoruz. Maalesef Türkiye'de geçmişteki acı tecrübelerle ya suistimallerle ya yeteri kadar desteklenmediği veya üyelerin kendi kurdukları kooperatifi yeterince sahiplenmedikleri için çok başarılı örnekleri bulmakta zorlanıyoruz. Evet Türkiye'de çok başarılı örneklerimiz var ama bu yeterli değil. Onun için biz kooperatifleri günümüzde sadece üretim gücü zayıf kesimlerin dayanışma kuruluşu olmaktan çıkartıp, ekonomik ve ticari hayatta kendine has özelikleri sayesinde başarılı girişimci örnekleri haline getirmek istiyoruz."



Kooperatifçiliğin bir toplumun temelde birbirine duyduğu güvenle iş yapabilme kültür ve ortaklığını oluşturduğunu anlatan Tüfenkci, bunun kültür ve medeniyetimize uygun olduğunu, bu ruhun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.



Tüfenkci, kooperatiflerin, ortaklarına para kazandıracak şekle getirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bakanlık olarak diğer bir amacımız da ülkemizdeki kooperatifleri faaliyet gösterdiği sektörde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu nedenle kooperatifçilikte kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitimlere de büyük önem veriyoruz." dedi.



"Teşviklerle kooperatiflerimizi destekleyeceğiz"



Kooperatiflerin yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk da taşıdığına işaret eden Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ancak en önemli unsuru, kendi üyelerine ekonomik kazanç ve değer sağlamasıdır. Önümüzdeki aylarda hayata geçireceğimiz kooperatif yasasıyla birçok alanda teşviklerle kooperatiflerimizi destekleyeceğiz aynı zamanda ölçek olarak da büyüteceğiz. 7 kişiyle de 100 kişiyle de bin kişiyle de kooperatif kurulabilir. Ancak 7 kişiyle kurulabilir bir kooperatifin rekabet etme şansı çok az. Sorunları biliyoruz, bu sorunları giderme adına kooperatif yasasını değiştirdiğimizde birçok şeyi halletmiş olacağız. Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu içerisinde yer alan kooperatiflerimiz var ama bunlar Türkiye ölçeğinde bir ülke için yeterli olmadığının bir kez daha altını çizelim."



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ise Türkiye ve dünyadaki kooperatifçilik faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi. Seymenoğlu, verdikleri eğitimlerle Türkiye'de bu işi yapanların daha bilinçli kooperatifçilik yapmalarını istediklerini kaydetti.



Tüfenkci, daha sonra eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını dağıttı.



Toplantıya Malatya Valisi Mustafa Toprak, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile davetliler katıldı.