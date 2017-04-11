Tüfenkci: Pozitif Etkilerini Görmeye Başladık
İhracata dayalı büyümenin pozitif etkilerinin görülmeye başlandığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'nin beklenenin çok üzerinde bir performans gösterdiğini söyledi.
İhracata dayalı büyümenin pozitif etkilerinin görülmeye başlandığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'nin beklenenin çok üzerinde bir performans gösterdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
Dolarda son durum!
-
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
-
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyordu ama İBB engelledi
-
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor