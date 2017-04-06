Tüfenkci: 'Kosgeb Eliyle Vermiş Olduğumuz Kredilerde, Bankaların Bir Takım Sıkıntılar Çıkardığını...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle KOSGEB eliyle vermiş olduğumuz kredilerde, bankaların bir takım sıkıntılar çıkardığını biliyoruz. Sadece kredi verme noktasında sıkıntı çıkarmıyorlar, almış oldukları komisyonlarla ciddi anlamda bir sıkıntı ve maliyet getiriyorlar. İnşallah bunu da görüşerek kısa zamanda çözmüş olacağız." dedi.



Esenler'de esnafla bir araya gelen Tüfenkci, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar ve 16 Nisan Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Konuşmasına İdlib'de yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Tüfenkci, yaşanan insanlık suçuna karşı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırdı.



Bülent Tüfenkci, esnafın gelişmesinin ve büyümesinin Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi anlamına geldiğini, hükümet olarak esnafların talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Başta Çek Yasası, karekod uygulaması olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu çalışmaları daha da ileri götüreceklerini, yeni sistem ile çift başlılık ve sistem arızalarından meydana gelen sorunların ortadan kalkacağını dile getirdi.



Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Eğer biz Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne tek başına iktidarla yönetilseydik şu an 11 bin dolar civarında olan kişi başına düşen milli gelirimizi 22 bin dolarlara çıkarmış olacaktık. Demek ki, Türkiye, bir Türkiye daha olacaktı. Mevcut sistem habire arıza üretiyor. Vesayet odakları habire sizlerin iradesine ipotek koyuyor, sizlerin önüne engeller çıkarıyor. İstiyoruz ki, biz artık esnafımızın, sanayicimizin önünü açalım.



Esnaf ve sanatkarlarımıza sıfır faizli kredileri hayata geçirdik. Burada bir takım sıkıntılar olduğunu, özellikle KOSGEB eliyle vermiş olduğumuz kredilerde, bankaların bir takım sıkıntılar çıkardığını biliyoruz. Sadece kredi verme noktasında sıkıntı çıkarmıyorlar, almış oldukları komisyonlarla ciddi anlamda bir sıkıntı ve maliyet getiriyorlar. İnşallah bunu da görüşerek kısa zamanda çözmüş olacağız."



"Esnafın önündeki bürokratik engelleri kaldırma noktasında ciddi projeleri hayata geçireceğiz"



Bakan Tüfenkci, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi her alanda büyüttüğüne işaret ederek, "Biz AK Partililer olarak Türkiye'de yüzüne bakamayacağımız, elini sıkamayacağımız hiç kimse yok. Bütün kesimlere dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz birlikten, beraberlikten yanayız. Biz siyaseti insan için yapıyoruz." dedi.



Mevcut sistemdeki işleyişlerden kaynaklanan sıkıntıları anlatan Tüfenkci, bu sıkıntıların aşılması, bürokrasinin azaltılması, enflasyon ve devalüasyon olmaması adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi gerektiğini ve referandum da da bu yüzden "Evet" dediklerini ifade etti.



Tüfenkci, Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz sürecine atıfta bulunup "Darbeye Hayır" diyen milli iradenin referandum da "Evet" diyeceği yorumunda bulunarak, esnaflara yönelik tüm çalışmalarda esnaftan gelen talepleri değerlendirdiklerini, esnafı ezici rekabet karşısında koruma ve kollama gayretinde olduklarını söyledi.



"Esnafın önündeki bürokratik engelleri kaldırma noktasında ciddi projeleri çok yakın zamanda hayata geçireceğiz." diyen Tüfenkci, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.



Bülent Tüfenkci, Esenler'de tekstilci iş adamları ve yöneticileriyle de bir araya geldi.



Tekstilin zamanının hiçbir zaman geçmeyeceğini ve Esenlerdeki tekstil atölyelerinin daha güzel ortamlara taşınması gerektiğini belirten Tüfenkci, "Bunu yaparken vatandaşa ek yükler getirmememiz lazım. Çünkü sizler zaten zor şartlar altında mücadele ediyorsunuz. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Rekabetin çok olduğu bir sektörde mücadele ediyorsunuz. Bizler de sizin üzerinizdeki yükleri almamız lazım." diye konuştu.