Tüfenkci, Istişare Toplantısı'na Katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Yöneticileri İstişare Toplantısı'na iştirak etti.



Malatya Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tüfenkci, Malatya'nın son yıllarda eğitimde yükselişe geçtiğini belirtti.



Eğitimin yerli, milli olması, milletin oluşturduğu gelenek ve değerlerin de çocuklara kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Tüfenkci, şunları söyledi:



"Çocuklarımızın dünyayla rekabet edebilir şartlarda yetişmesi noktasında sizlerin üzerine ciddi anlamda görevler düşmektedir. Gençlerimizin uyuşturucu, gayriahlaki durumlara, bataklıklara düşmelerini önlemeden tutun da onları geleceğe hazırlama noktasında anne babalarla beraber siz değerli yöneticilere de çok önemli görevler düşmektedir. Bu noktada tespit ettiğiniz özel hususlar varsa özelde de bizlere iletebilirsiniz; Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik kanalıyla da iletebilirsiniz. Biz bunu Türkiye çapında da politika haline getirebiliriz."



Bakan Tüfenkci'nin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kentteki eğitim durumuyla ilgili bilgiler verdi.



Toplantıya Malatya Valisi Mustafa Toprak ve eğitimciler katıldı.