Tüfenkci: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçmek Istiyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz." dedi.



Tüfenkci, Darende ilçesinde bulunan Hulusi Efendi Vakfı'nı ziyaret ederek Vakıf Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'le bir süre sohbet etti.



Çarşı Camisi'nde bir vatandaşın cenaze namazına katılan Bakan Tüfenkci, daha sonra ilçedeki tüm esnafı tek tek ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.



Darende Belediyesi Sosyal Tesisler'de sivil toplum kuruluşları temsilciler ve muhtarlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, artık söz ve kararın millette olduğunu belirtti.



Milletin karar vereceğini ve Türkiye'nin emin adımlarla ilerleyeceğini aktaran Tüfenkci, verilen kararla 16 Nisan'da tarihe gömüleceğini vurduladı.



Türkiye'nin istikrara, birliğe, beraberliğe, kavuşacağını anlatan Tüfenkci, şunları söyledi:



"Biz Cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçmeyi özellikle Türkiye'nin geleceği, bekası için devletimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için ezanımızın susmaması, bayrağımızın göklerde dalgalanması için istiyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin işini büyütelim, aşını büyütelim, ekmeğini büyütelim. İstiyoruz ki işsiz gencimize daha çok fabrika yaparak iş bulalım. Daha fazla üreterek ihraç edelim dünyayla rekabet edelim. Bunun için hızlı kararlar alabilen mekanizmaları oluşturabilmemiz lazım. Bunun için Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmek istiyoruz. Bürokrasinin hantallığından kurtularak ülkemizi daha müreffeh durumlara taşıyarak 80 milyonun refahı için hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kalkınmayı istiyoruz."



Mevcut sistemden razı olmadıklarını çünkü millete sevdalarının olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, millete daha çok hizmet etmeleri gerektiğinin altını çizdi.



Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biz istiyoruz ki bu vatanı gelecek nesillere bir bütün olarak, üniter yapımızı koruyarak, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak emanet edelim. Onun için de güçlü yönetimler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü meclisler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü yargı oluşturmak istiyoruz."



Bakan Tüfenkci daha sonra eskiden belde olan ve büyükşehir yasasıyla Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'ni ziyaret etti.



Vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Tüfenkci, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinledi.