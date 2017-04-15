Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir markanın, liderin arkasında siyaset yapıyoruz, yol yürüyoruz." dedi.



Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda AK Parti'nin il, ilçe yönetimleri ve üyeleriyle bir araya geldi.



Halk oylaması için çalışan tüm partililere teşekkür eden Tüfenkci, 16 Nisan akşamı milletin kaderine imza atarak, sandıklardan çıkmak istediklerini belirtti.



Mahalle başkanlarından, il başkanına kadar bütün birimlerin gece gündüz demeden hep çalıştığını anlatan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:



"Biz bir davanın mensuplarıyız. Bizim bir hedefimiz ve gayemiz var. Biz birbirimizi ötekileştirerek, itibarsızlaştırarak değil birbirimize omuz vererek esasında bu davayı yüceltmenin peşindeyiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir markanın, liderin arkasında siyaset yapıyoruz, yol yürüyoruz. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız Türkiye'nin gelişiminde, değişiminde, dönüşümünde çorbada tuzu var. Türkiye büyüdüğünde, kalkındığında bu necip milletin bayrağı dünya arenasında dalgalandığında bütün arkadaşlarımız mutlu oluyor."



Milleti bir yerlere taşımak, oynanan oyunları bozmak için çabaladıklarını vurgulayan Tüfenkci, milletin bağrından çıkan AK Parti'nin bir umut, sevda olarak büyüdüğünü ifade etti.



Tüfenkci ve beraberindekiler toplantının ardından, esnaf ziyaretinde bulundu.