Tüfekli, Sopalı Kavga: 2'si Ağır 6 Yaralı

Aksaray'da iki aile arasında 'demir çalma meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen tüfekli ve sopalı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Gücünkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer O. (55), komşusu Ramazan T.'nin (48) evine giderek oğlunun demir çaldığını söyleyince tartışma çıktı. İki komşu arasında yaşanan tartışma tarafların da araya girmesiyle bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Tüfek, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 14 yaşındaki S.T., babası Ramazan T. (48) ile ağabeyi N.T.'yi (16) kanlar içinde görünce evden aldığı ruhsatsız tüfekle Bayram O. (33) ve Ferdi O.'ya (23) ateş etti. Bayram O. ve Ferdi O. ağır yaralanırken, köy sakinleri tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, jandarma ekipleri de köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgada sopalarla yaralanan Ömer O. (55), ve Nadire O. (52) ile birlikte 6 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan tüfekle vurulan Bayram O. ve Ferdi O.'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren 14 yaşındaki S.T. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Çıkan kavgada eşiyle oğlu yaralanan ve 14 yaşındaki oğlu iki kişiyi tüfekle vuran Fadimana T., olayın hırsızlık suçlaması yüzünden çıktığını belirterek, "Çocuk kapının önünden bir şey almış, demir mi ne aldıysa. Kadında buraya baskına geldi. Benim çocuğuma vurmuşlar. Çocuğumu buraya aldım geldim. Sonra benim büyük olanın kafasına taşla vurdu. Çocuklarımı buraya topladım. Şurada eşimle oğlumu yatırıp kafalarını gözlerini patlattılar. Benim küçük oğlanda psikolojisi bozulmuş, içeri girmiş, silahı almış gelmiş. Ben nereye attığını da görmedim" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Yasin Can /İHA)