Tüfekle1 Kişiyi Öldürüp 6 Kişiyi Yaralayan Şüpheli; 'Uyarı İçin Ateş Ettim'

KÜTAHYA'da av tüfeğiyle Selime Çakır'ı (65) öldürüp 6 kişiyi yaralayan Battal Akbaş (40) adliyeye sevk edildi. Akbaş, "Hüseyin Dursun'a korkutmak için ateş ettim. O yaralanınca yakınları üzerime geldi. Onlara da uyarı için ateş ettim" dedi.



Olay dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Göçeri Köyü'nde meydana geldi. Battal Akbaş, aralarında husumet bulunan Hüseyin Dursun'u (67) çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Akbaş daha sonra kendisine müdahale etmek isteyen Hüseyin Dursun'un yakınlarına da av tüfeğiyle ateş etti. Ateşte Hüseyin Dursun'un kız kardeşi Selime Çakır öldü; Gazi Dursun (43), Sıdıka Dursun (37), Gamze Dursun (18), Huriye Dursun (12) ve Kader Dursun (11) yaralandı. 6 yaralı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



YOL VERMEME YÜZÜNDEN HUSUMET OLUŞMUŞ



Olayın ardından kaçan Battal Akbaş kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Akbaş ifadesinde, Hüseyin Dursun ile 3 yıl önce aralarında birbirlerine yol vermeme yüzünden kavga çıktığını bu nedenle husumet oluştuğunu söyledi. Battal Akbaş, "Olay günü onunla aramızda yeniden tartışma çıktı. Beni kızdırdı. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Hüseyin Dursun'a korkutmak için ateş ettim. O yaralanınca yakınları üzerime geldi. Onlara da uyarı için ateş ettim. Ben öldürmek için ateş etmedim" diye konuştu.



Hastanede tedavileri süren yaralılar bazıları ise ifadelerinde, şüpheli Battal Akbaş'ın önce Hüseyin Dursun'a ateş ettiğini, o yere yığılıp kalınca yeniden ateş etmek isterken araya Hüseyin Dursun'un kız kardeşi Selime Çakır'ın girip ağabeyinin üzerine kapandığını, buna rağmen şüphelinin 'Özür dilerim' diyerek Selime Çakır'ı öldürdüğünü, kendilerini de yaraladığını söyledi.



Battal Akbaş, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



- Tahya