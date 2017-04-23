Tüfekle Vurulan Sokak Köpeğine Belediye Sahip Çıktı

SAMSUN'un Terme İlçe Belediyesi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vurulan yaralı sokak köpeğine, sahip çıktı.



Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde sokak köpeği, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vuruldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Terme Belediyesi ekipleri, sokak köpeğine sahip çıktı. Ekipler, yaralı köpeği Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedavisi yapılan köpek ye alınan köpek, müşahede altına alındı.



Köpeğin ciddi yaralar aldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sokak hayvanlarının 5199 sayılı kanunla koruma altına alındığını belirterek, "Doğanın dengesinin korunmasında önemli rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvanlara karşı kötü muamelede bulunmayalım, onların yaşam haklarına saygı gösterelim. Allah'ın emaneti olan bu canlara sahip çıkalım. Yaratılanı sevelim ve koruyalım yaratandan dolayı. Bu canlara ihanet ve işkence etmeyelim" dedi.



- Samsun