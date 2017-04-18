Tüfekle Oynarken Kazara Ağabeyini Öldürdüğü İddiası

Fethiye'de, 12 yaşındaki kız çocuğunun, av tüfeğiyle oynadıkları sırada, 14 yaşındaki ağabeyini kazara vurarak öldürdüğü iddia edildi.



Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'ta oturan Tayyip (14) ve Tayyibe Sarıer (12) kardeşler, anne ve babalarının evde bulunmadığı sırada av tüfeğiyle oynamaya başladılar.



Tüfeğin Tayyibe Sarıer'in elinde olduğu esnada bir anda ateş alması sonucu Tayyip Sarıer başından vuruldu. Olayın etkisiyle ağlayarak dışarı çıkan Tayyibe Sarıer'i gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, Tayyip Sarıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay sırasında serada çalışan ve oğlunun öldüğü haberini alan anne Cemile Sarıer yakınları ve komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarıer'in cesedi incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Cemile-Bayram Sarıer çiftinin 3 çocuklarının bulunduğu ve Tayyip Sarıer'in ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.