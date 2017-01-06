Tüfekle Öldürme Olayıyla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da motosikletli kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak'ta 4 gün önce meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğramış, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı olayına karışanlar ise kaçmıştı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu motosikleti E.B.'nin kullandığı, tüfekle ateş eden kişinin de E.T.(32) olduğu ve olayı S.A.'nın (28) azmettirdiği, Ç.K.'nin (25) de olay sonrası suç delillerini yok etmeye çalıştığını tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.B., S.A. ve Ç.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren 3 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren olayı azmettirdiği iddia edilen S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay sırasında motosikleti kullanan E.B. ile suç delilini gizlediği iddia edilen Ç.K. saat 21.30 sıralarında tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.



Öte yandan, firarda olan katil zanlısı E.T.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN