24 Yaşındaki Oğlunu Tüfekle Bacağından Vuran Baba Serbest Kaldı

Samsun'da tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OĞLUNU TÜFEKLE SOL DİZİNDEN YARALAMIŞTI
Samsun'un Canik ilçesi Beledieyevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki baba A.T., tartıştığı oğlu 24 yaşındaki oğlu O.T.'ye tüfekle ateş açarak sol dizinden yaralamıştı. O.T. hastaneye kaldırılırken, baba ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.
BABA SERBEST KALDI
Polisteki sorgusu tamamlanan A.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.