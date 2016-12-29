Tüfek Saçmasıyla Yaralanan Şahin Kurtarılamadı

Dalaman ilçesinde tüfek saçmalarıyla yaralanmış halde bulunan şahin, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Dalaman Çayı kenarında piknik yapan bir kişi tarafından bulunan ve HAYDOS Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen şahinin, yapılan muayenesinde kanadı ve ayağından tüfek saçmasıyla yaralandığı belirlendi.



Şahin, merkezde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahinin avcıların tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığını söyledi.



Dağdelen, şahinlerin bilinçsizce avlandığını belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Avcıların bu konuda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Bakımevinde gerekli müdahaleyi yaptık, ancak yaşatamadık." dedi.