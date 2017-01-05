Tufanbeyli'den Halep'e Gönülleri Isıtan Yardım



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Halep'teki mazlumlar ve mağdurlar için Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumları bir araya getirerek, Halep'te yaşananlara seyirci kalmayarak "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası başlatmıştı.

Kısa bir sürede kurumlarla koordineli bir şekilde organize edilen ve toplanan yardımları Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yüklenen araç Belediye önünde kalabalık bir katılımla İlçe Kaymakamı Adem BAŞOĞLU, Belediye Başkanı Av.Remzi ERGÜ' nün konuşmalarının ardından İlçe müftüsü Hanifi ÖZLEN'in yaptığı dua da" Verdiğin bu nimetlerin bir kısmanı senin mâdur ve mazlum kullarınla paylaşma şuurunu nasip eyledin, sana hamdolsun ya rabbi. Şu hayır kervanını tekrar doldurmayı ve tekrar göndermeyi nasip eyledin, kazasız belasız hedefine ulaşmayı da nasip eyle ya rabbi" diyerek ettiği duanın ardından yardım TIR'ları Halep'e gitmek üzere Cilvegöz Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Bizde katkı sunan İlçe Kaymakamına, Belediye Başkanına, İlçe Müftüsüne, Kurum personellerine, Mahalle İmam Hatiplerine, Mahalle Muhtarlarına, Tufanbeyli Seyahat, Esnaflarına ve tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz.