Tufanbeyli'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

Tufanbeyli'de haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontroller sırasında, "dur" ihtarına uymayarak kaçan A.Y.T yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.



Sanığın iki ayrı "Birden fazla kişi i·le silahla yağma" suçundan arandığı ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.



İlçe girişinde yapılan yol uygulamasında da "borçlunun ödeme şartını i·hlal" suçundan aranan H.B.Ö ile "tehdit" suçundan aranan A.Ç gözaltına alındı.



Şahıslar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.