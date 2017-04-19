Tudor'un Zor Kararı

Medipol Başakşehir maçında Semih Kaya'nın sağ bekteki performansı Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'u memnun etmezken, Hırvat çalıştırıcı derbi öncesi arayışını sürdürüyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında Semih'i hem sağ bek hem de sağ stoper olarak değerlendiren Tudor, istediği verimi alamamıştı.



Taktik çalışmalarda Sabri ve Cavanda'yı o bölgede deneyen Tudor, 3-4-3 sistemiyle sahaya çıkması halinde Yasin Öztekin'i de bu bölgede değerlendirebilir.



Derbi öncesi taktik hazırlıklarına hız veren sarı kırmızılılarda Tudor, oyuncuların performansına göre son kararını verecek.