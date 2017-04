Tudor'un Seba Israrı!

Seba'yı, Tudor'un çok istemesi nedeniyle görüşmeler başladı. Bu sezon 40 maçta 7 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Seba her iki kanatta da oynayabiliyor.



Galatasaray'ın transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Teknik direktörü Igor Tudor, bir yandan bu sezonu tamamlamak için çalışmalarını yaparken, bir yandan da yeni sezon için transfer edilecek oyuncular için yönetimle görüşüyor.



Takvim'in haberine göre, Hırvat teknik direktör, birçok lig ve futbolcuyu incelerken aradığı oyuncuyu yine eski çalıştığı lig Yunanistan'da buldu. Sarı-Kırmızılı takımdaki solak futbolcu azlığını azaltmak isteyen Tudor, Olympiakos'un 24 yaşındaki futbolcusu Seba'yı transfer etmek istiyor. Yönetimle bir görüşme yapan Hırvat teknik adam Seba'nın transfer edilmesinin takıma çok büyük bir katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.



OLYMPIAKOS'UN EN ÖNEMLİ İSMİ



Brezilyalı futbolcu, bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 40 maçta 7 gol 10 asistlik performans gösterirken, her iki kanat dahil olmak üzere forvetin her bölgesinde görev yapabiliyor. Lukas Podolski'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle, Tudor Alman yıldızın yerini Seba ile doldurmak istiyor. Podolski'de Seba gibi kanat menşeili forvet oynayan solak bir isimdi..