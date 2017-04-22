Tudor'un Ilk Fenerbahçe Derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Teknik Direktör Igor Tudor, ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak. İlk derbisine TT Arena'da Beşiktaş karşısında çıkan Tudor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Hırvat çalıştırıcı, ayrıca Galatasaray'ın başında ilk Fenerbahçe maçına da TT Arena'da seyircisinin önünde çıkacak.



Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 30 Kasım 2016'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Tudor, mücadeleden 5-0 mağlup ayrılmıştı.



TT ARENA'DA 8. RANDEVU



Galatasaray, yarın oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar TT Arena'da 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 4'e 2 üstünlüğü var. TT Arena'daki ilk derbiyi 8 Mart 2011 yılında Fenerbahçe ile oynayarak başlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, TT Arena'da sarı-lacivertliler ile 6 kez mücadele etti. Geride kalan 7 maçta Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 4'e 2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.



TT ARENA'DAKİ DERBİLER



TT Arena'da oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarının sonuçlar şöyle:



2010-2011 Spor Toto Süper Lig



8.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Spor Toto Süper Lig



07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2



2011-2012 Süper Final



22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2



2012-2013 Spor Toto Süper Lig



16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



2013-2014 Spor Toto Süper Lig



22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0



06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Spor Toto Süper Lig



18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



20115-2016 Spor Toto Süper Lig



13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



2016-2017 Spor Toto Süper Lig



27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



(Oğuzhan Ort/İHA)