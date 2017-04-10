Tudor'un Galatasaray'ı Deplasmanda Kayıp

Jan Olde Riekerink'in yerine göreve gelen ve ilk maçına 18 Şubat'ta Rizespor deplasmanında çıkan Igor Tudor, Galatasaray'ın başında çıktığı 4 dış saha maçında sadece 1 kez kazanabildi.



Galatasaray deplasman maçlarında adeta kayboldu. Bu sezon çıktığı 14 deplasman karşılaşmasında sadece 6 kez kazanabilen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, Galatasaray'ın dış sahada sergilediği kötü performansı Igor Tudor da değiştiremedi. Riekerink'in yerine göreve gelen ve Galatasaray'ın başında ilk olarak Rizespor deplasmanında boy gösteren Tudor, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabildi. Tudor yönetiminde Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, bir sonraki dış saha maçında ise son dakika golüyle Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maçın ardından Trabzonspor'a rakip sahada 2-0 kaybeden Tudor'un ekibi, bugün de Medipol Başakşehir'e 4-0 kaybetti. Tudor, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 4 deplasman maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı toplamda ise Galatasaray'la çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. - İSTANBUL