Tudor'un Durumu Ne Olacak?

RİZE maçı ile göreve başlayan Igor Tudor geride kalan 8 haftada sadece 3 kez kazanabilince sezon sonu için tartışmalar da başladı. Hırvat teknik adamın durumu zaten geldiği günden bu yana tartışılırken yönetim gelecek sezon için hamlelerine de Tudor'un durumunun netleşmemesi nedeniyle başlayamıyor.



1- YÖNETİMİN bir bölümü Tudor'un takımda kalmasından yana değil. Hırvat çalıştırıcının G.Saray'ın ağırlığını kaldıramadığını düşünen yöneticilerin bir kısmı takımın yeni sezonda yeni ve daha tecrübeli bir teknik direktör ile yola devam etmesinden yana. Bu nedenle de yeni hoca arayışları da fazla dile getirilmese de sürüyor.



2- SON 4 sezonda 6 teknik direktör değiştiren sarı-kırmızılılarda başkan Özbek ise hoca değişiminden yana değil... Her gelen hocanın istediği transferler maddi olarak kayıpların da artmasına neden olurken oyuncuların da yeni hocaya uyumu nedeniyle takım zaman kaybediyor.



3- Tudor'un gelecek sezonki belirsizliği nedeniyle transfer de yapılamıyor. İdareciler, scout ekibinin de belirlediği 100 kişilik liste üzerinden çalışmalarına başladı. Fakat bazı isimlerle mesafe kat edilse de resmi hamle yapılamıyor. Tudor'un durumu belli olmadan transfer yapıp risk almak istemeyen G.Saray, bu nedenle Tudor'un durumuna göre transferi de şekillendirecek.



4- TAKIMDAN gönderilmesi planlanan oyuncular için de tek soru işareti Tudor'un geleceği... Hırvat çalıştırıcı gelecek sezon çalışmak istemediği oyuncuların bir bölümünü yönetime bildirirken şimdilik net bir hamle ise yapılmıyor. Olası bir teknik adam değişikliğinde takımla ilgili tasarruflarının farklı olması ihtimali nedeniyle gönderilecek oyuncular da sezon sonuna bırakıldı.



(Vatan)