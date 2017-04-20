Tudor'un Derbi Planı Ortaya Çıktı!

Sarı-Kırmızılılar'ın son idmanında, Tudor'un Yasin ve Bruma ile kanat organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. 4-4-2 sistemine ağırlık veren Hırvat hoca, Fenerbahçe'yi kenarlardan yapılacak ataklarla yıkmayı planlıyor.



Sarı-Kırmızılılar'ın son taktik antrenmanında kanat organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Tudor özellikle Yasin ve Bruma'yla sürekli bire bir görüşerek onlardan tam olarak ne istediğini anlatmaya çalışıyor.



4-4-2 sistemine ağırlık veren 39 yaşındaki çalıştırıcı, Yasin ve Bruma'yı aynı zamanda iki bek Carole ve Sabri'yle de desteklemenin yollarını arıyor. Plana göre merkezi Selçuk, de Jong, önde de Sneijder kontrol edecek. Ataklar ise kenarlardan başlayacak ve merkezdeki isimler sürekli oyunun yönünü değiştirecek.



(Fanatik)