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Tudor'un 100 Milyonluk Planı Patladı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 kaybeden Galatasaray'da Tudor'un kadro kararı büyük bir hüsranla sonuçlandı.
11 Nisan 2017 Salı 13:20
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