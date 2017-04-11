Tudor'un 100 Milyonluk Planı Patladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 kaybeden Galatasaray'da Tudor'un kadro kararı büyük bir hüsranla sonuçlandı.

Tudor'un 100 Milyonluk Planı Patladı

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